برشلونة يقرر إقالة كومان

بعد عام وحيد بالمنصب

كشفت تقارير آتية من كتالونيا عن قرار إدارة برشلونة بالاستغناء عن مدرب الفريق الأول رونالد كومان عقب تدهور النتائج في الأسابيع الأخيرة وضياع فرصة تحقيق لقب الليجا.

برشلونة سقط مساء الأحد أمام سيلتا فيجو في "كامب نو" 1-2 ليودع سباق الليجا بالجولة قبل الأخيرة، وينحصر الصراع بين قطبي العاصمة الإسبانية مدريد.

ماذا قالت التقارير الصحفية عن مصير كومان؟

"راديو كتالونيا" المقرب من إدارة برشلونة أوضح أن النادي اتخذ قراره برئاسة جوان لابورتا بإقالة كومان عقب نهاية الموسم الجاري.

الصحفي روجر سابيراس قال في برنامجه الإذاعي "Tu Diras" إن كومان سيرحل بنسبة 99 بالمائة عن الفريق.

ما هي فرص استمرار كومان مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل؟

عقد المدرب الهولندي ممتد حتى نهاية الموسم المقبل بعد، وأكد في أكثر من مناسبة أنه يريد الاستمرار وتلقى تأكيدات من النادي ورئيسه بذلك.

وقالت تقارير في الصحافة إن اجتماعاً قد دار بين كومان ولابورتا في أحد مطاعم المدينة قبل أيام وحصل فيه المدير الفني على ضمانات بالبقاء.

ماذا قدم كومان مع برشلونة حتى الآن؟

الموسم الحالي هو الأول للمدير الفني مع البلوجرانا، ونجح فيه بتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا قبل أسابيع عقب الفوز على أتلتيك بيلباو.

وخرج الفريق من الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، كما خسر السوبر الإسباني، وها هو أضاع فرصة تحقيق الثنائية المحلية بالليجا.

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