كان مسار برشلونة في دوري أبطال أوروبا حافلاً باللحظات الصعبة على مدار العقد الماضي. فمن «الريمونتادا» المؤلمة التي تعرض لها الفريق إلى الخروج المذل من البطولات الأوروبية، عانى النادي من عدة مواسم محبطة منذ فوزه الأخير في هذه المسابقة.

لكن في الآونة الأخيرة، هناك مؤشرات على أن برشلونة قد يكون أخيرًا في طريقه إلى الاتجاه الصحيح. فقد أدى تعيين هانسي فليك إلى هيكل تكتيكي أوضح وأسلوب لعب أكثر نشاطًا. وعلى الرغم من القيود المالية للنادي وتشكيلة الفريق التي لا تزال بحاجة إلى تعزيزات في بعض المراكز، تمكن فليك من استخلاص أداء قوي من اللاعبين المتاحين له وبناء فريق يبدو منافسًا مرة أخرى على أعلى المستويات.

لا يقلل هذا التقدم من أهمية عمل تشافي هيرنانديز. خلال فترة صعبة للنادي، عمل تشافي على استقرار الفريق ووضع أسساً مهمة. ومع ذلك، كانت الظروف صعبة. كان ريال مدريد مسيطراً على الصعيد المحلي، وانتهت عدة حملات في دوري أبطال أوروبا في ظروف صعبة، تأثرت أحياناً بأخطاء فردية أو تعادلات مؤسفة.

تحت قيادة فليك، يبدو برشلونة أكثر تماسكاً وكفاءة. وقد سمح أسلوبه للعديد من اللاعبين بالوصول إلى مستويات أداء أعلى، مما ساعد الفريق على استعادة هويته الهجومية الأكثر قوة وسلاسة.

في مباراة الإياب الحاسمة ضد نيوكاسل، حقق برشلونة فوزاً ساحقاً بنتيجة 7-2 في كامب نو ليتأهل بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين. على الرغم من التهديدات المبكرة لنيوكاسل والشوط الأول المتكافئ، فإن نظام فليك طغى عليهم، حيث جاءت معظم الهجمات من خلال لاعبين بارزين هما: لامين يامال ورافينها.

في هذا المقال، نستكشف كيف يقود هذان اللاعبان عملية صنع الفرص في برشلونة وكيف قاما بتفكيك دفاع نيوكاسل في عرض مهيمن.





رافينيا: محرك برشلونة

كان أحد أكثر التطورات إثارة للاهتمام في عهد هانسي فليك هو تطور الشراكة بين لامين يامال ورافينها. للوهلة الأولى، بدا من الصعب جعل كلا اللاعبين يزدهران في نفس الهيكل الهجومي. توقع الكثيرون أن يتم دفع رافينها إلى الجناح أو أن يتضاءل تأثيره.

لكن العكس هو ما حدث.

أعطى فليك رافينيا دورًا مركزيًا في هيكل برشلونة الهجومي. جعلته شدة ضغطه وتنوعه وحركته المستمرة محركًا رئيسيًا للفريق. بدلاً من أن يقتصر دوره على الجناح، غالبًا ما يندفع إلى المناطق المركزية، ليصل إلى مواقع خطيرة داخل منطقة الجزاء.

والنتيجة هي شراكة يخلق فيها يامال الفوضى في كثير من الأحيان بينما يهاجم رافينها المساحات التي تنفتح.

Dream Databall

تسديدات رافينها الحالية غير المتعلقة بركلات الجزاء في موسم 2025-26.

على الرغم من تعرضه للإصابات في بعض الأوقات هذا الموسم، إلا أن تأثير رافينها لا يزال واضحًا. تُظهر خريطة تسديداته نمطًا من المحاولات التي تصل داخل منطقة الجزاء، خاصة حول الممر المركزي.

ورغم استمراره في تسديد الكرات من مسافات بعيدة أو من الجوانب من حين لآخر، فإن غالبية فرصه الأكثر خطورة تأتي من مناطق أقرب إلى المرمى. وهذا يشير إلى أن رافينها لا يقتصر دوره على مجرد مهاجم جناح، بل غالبًا ما يضع نفسه في مواقع تسمح له بإنهاء الهجمات في المناطق المركزية.

يتناسب هذا الدور جيدًا مع أسلوب فليك الهجومي. مع وجود لاعبين مثل يامال يخلقون الفرص من الجانب الأيمن وآخرين يمررون الكرة عبر خط الوسط، غالبًا ما يكون رافينها هو اللاعب الذي يهاجم المساحات النهائية في منطقة الجزاء.

Dream Databall

خريطة xG الحالية لرافينها خارج منطقة الجزاء في موسم 2025-26.





تؤكد خريطة xG هذا النمط. على الرغم من أن بعض المحاولات تأتي من خارج منطقة الجزاء، إلا أن أعلى قيم الأهداف المتوقعة تتركز في المناطق المركزية والنصف الأيمن داخل منطقة الجزاء.

يشير هذا إلى أن رافينها يتواجد باستمرار في مواقع تكون فيها احتمالية التسجيل أعلى بكثير. بدلاً من الاعتماد على التسديدات العشوائية، تأتي العديد من أفضل فرصه بالقرب من المرمى.

بالنسبة لنيوكاسل، سيكون من المهم مراقبة هذه الحركة. لا يمكن للمدافعين التركيز فقط على إيقاف صانعي اللعب في برشلونة مثل يامال. فقد يؤدي فقدان تتبع تحركات رافينها في المناطق المركزية إلى السماح له بالوصول داخل منطقة الجزاء وتحويل الفرص التي يتم إنشاؤها حوله.





يامال: نجم برشلونة الصاعد

قليلون هم اللاعبون في عالم كرة القدم الذين يثيرون الإعجاب في الوقت الحالي مثل لامين يامال. في وقت يُطلب فيه من العديد من لاعبي الأطراف في كثير من الأحيان اللعب بأمان واتباع هياكل موضعية صارمة، يقدم يامال شيئًا مختلفًا. تعتمد لعبته على الإبداع وعدم القدرة على التنبؤ والقدرة على التخلص من المدافعين في المواقف الفردية.

في حين غالبًا ما يتم تصنيف اللاعبين الشباب بسرعة كبيرة، فإن أداء يامال مدعوم بالفعل بنتائج حقيقية. فهو لا يقدم لحظات من التألق فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل مستمر في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة. تحت قيادة هانسي فليك، ازداد تأثيره أكثر فأكثر، مما جعله أحد المحركات الرئيسية لهجوم برشلونة.

غالباً ما يلعب يامال دور الشرارة الإبداعية على الجانب الأيمن، حيث يحمل الكرة إلى المناطق الخطرة ويجبر خطوط الدفاع على الرد.

Dream Databall

تسديدات يامال الحالية غير الركلات الجزائية في موسم 2025-26.

تُبرز خريطة التسديدات نمطًا واضحًا جدًا في سلوك يامال الهجومي. تنطلق معظم محاولاته من النصف الأيمن من الملعب، حيث يقطع غالبًا إلى الداخل نحو قدمه الأقوى قبل التسديد.

يصعب الدفاع ضد هذه الحركة. فعندما يستلم الكرة في الجناح، يتعين على المدافعين أن يقرروا ما إذا كانوا سيضغطون عليه بقوة أم سيحافظون على الممر الداخلي. وكلا الخيارين ينطوي على مخاطر. فإذا منحوه مساحة، يمكن ليامال أن يقتحم إلى الداخل ويسدد. أما إذا اندفعوا نحوه مبكرًا، فإنه يمتلك القدرة على التغلب عليهم وصنع الفرص لزملائه.

بالنسبة لنيوكاسل، من المرجح أن تكون هذه إحدى المعارك التكتيكية الرئيسية في المباراة. من المحتمل أن يواجه لويس هول يامال مباشرة على ذلك الجانب، لكن إيقافه سيتطلب دفاعًا جماعيًا بدلاً من المواجهات الفردية.





Dream Databall

خريطة xG ليامال بدون ركلات الجزاء في موسم 2025-26

تؤكد خريطة xG الاتجاه الذي شوهد في خريطة التسديدات. تأتي محاولات يامال الأكثر خطورة باستمرار من النصف الأيمن وحافة منطقة الجزاء، وهي مناطق يمكنه فيها التوغل إلى الداخل ومهاجمة المرمى مباشرة.

بالمقارنة مع رافينها، يميل يامال إلى التسديد من مسافة أبعد قليلاً عن المرمى، لكنه يعوض ذلك بتوليد عدد كبير من المحاولات وخلق الفرص من خلال المراوغة وتقدم الكرة.

وبسبب هذا، فإن الدفاع ضده لا يقتصر فقط على إيقاف التسديدة نفسها. يجب على الفرق أيضًا منع المواقف التي يمكنه فيها عزل المدافعين والانطلاق إلى النصف المساحة.

إذا ركز نيوكاسل بشكل مفرط على إيقاف تسديدات يامال، فإنهم يخاطرون أيضًا بترك مساحة لمهاجمي برشلونة الآخرين، ولا سيما رافينها، الذي غالبًا ما يصل إلى الوسط لإنهاء الهجمات التي يساعد يامال في صنعها.

الخلاصة

عند مواجهة لاعبين مميزين، فإن تحديد أنماط لعبهم ليس سوى جزء من الحل. فإيقافهم يتطلب تركيزًا جماعيًا وتواصلًا مستمرًا ونهجًا دفاعيًا استباقيًا.

قد يعمل رافينها ولامين يامال بشكل مختلف، لكنهما معًا يشكلان جزءًا كبيرًا من التهديد الهجومي لبرشلونة. الضغط المستمر والحركة الذكية لرافينها تجعل من الصعب تتبعه، في حين أن إبداع يامال وقدرته في المواجهة الفردية يمكن أن تزعزع استقرار الهياكل الدفاعية في أي لحظة.

حاول نيوكاسل الدفاع عن هذه المواقف كوحدة واحدة، لكن في النهاية لم يتمكنوا من احتواء الثنائي. تم اكتشاف يامال على وجه الخصوص في أجزاء متقدمة من الملعب في بعض الأحيان، مما منح لويس هول فرصًا قصيرة لمهاجمة المساحة خلفه والمساعدة في تحرير لاعبين مثل بارنز وإيلانجا في المراحل الانتقالية — لكن الضغط الساحق لبرشلونة وهيمنته في الشوط الثاني جعلت تلك اللحظات غير ذات أهمية مع استمرار تدفق الأهداف.

في الوقت نفسه، بدا الجانب الأيسر لبرشلونة ضعيفًا في بعض الأحيان، لا سيما عندما كان جيرارد مارتين معزولًا دفاعيًا. على الرغم من تلك الفرص المحتملة في وقت مبكر، واجه نيوكاسل تحديًا مستحيلًا بمجرد أن بدأ برشلونة في الانسجام. أدت جودة برشلونة الهجومية إلى معاقبة الأخطاء الدفاعية الصغيرة بلا رحمة، مما أدى إلى هزيمة ساحقة بنتيجة 7-2 وفوز إجمالي بنتيجة 8-3.

لعب نيوكاسل بقوة وسرعة وشجاعة كما كان متوقعاً، لكن منع التناغم بين يامال ورافينها أثبت أنه مستحيل. ثنائية رافينها، إلى جانب الفوضى الإبداعية التي أحدثها يامال والتسديدات الدقيقة في جميع أنحاء الملعب، حولت المباراة إلى هزيمة ساحقة. يتأهل برشلونة إلى ربع النهائي بطريقة قاطعة، مرسلاً رسالة واضحة إلى جميع أنحاء أوروبا.

وفي ليلة كهذه، أصبحت خطورة برشلونة في الكرات الثابتة وتفوقه العام العوامل الحاسمة.



