برشلونة يغلق الباب أمام ليفربول ويقترب من التجديد لأراوخو

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي برشلونة لحسم صفقة تجديد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو مع الفريق.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت في وقت سابق أن المدافع الشاب يبتعد عن النادي الكتالوني وسط محاولات لضمه من أندية إنجليزية.

لكن بحسب ما أرودته شبكة "ESPN" فإن البلوجرانا قد اتفقوا مع اللاعب على قيمة عقد جديدة تتيح له البقاء في النادي.

حيث أكد وكيل أعمال اللاعب أن مدافع برشلونة رونالد أراوخو يقترب من توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في صيف 2023، وكانت هناك بعض التقارير التي تشير أن هناك اهتمام واضح به من أندية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.

وكان عرض برشلونة السابق لأراوخو يساوي حوالي 5 ملايين يورو سنويًا، حيث قالت مصادر إن الأموال المعروضة من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تساوي الضعف تقريبًا.

ومع ذلك، رفع برشلونة عرضه الآن، حيث كشف وكيل اللاعب فلافيو بيرشمان، عن اقتراب الاتفاق بعد اجتماع مع المدير الرياضي ماتيو أليماني.

وقال بيرشمان للصحفيين: "إنه قريب، هناك رغبة من كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على التجديد ورونالد يريد البقاء في النادي".

جدير بالذكر أن أراوخو يستعد مع فريقه برشلونة لمواجهة نادي آينتراخت فرانكفورت يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.

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