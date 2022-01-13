برشلونة يُغري يوفنتوس بورقة جديدة للموافقة على ترك موراتا

رغم كل الصعوبات الموجودة، لم تفقد إدارة برشلونة الأمل في التعاقد مع ألفارو موراتا هذا الشتاء، وبدأت في اللعب على وتر "صفقة تبادلية" لإقناع يوفنتوس بترك المهاجم الإسباني.

وكان مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، قد أعلن صراحةً أن موراتا لن يرحل عن البيانكونيري هذا الشتاء، وإن كان من المؤكد أن النادي الإيطالي لن يقدم على شراء عقده في الصيف المقبل.

برشلونة تواصل بالفعل مع موراتا منذ أسابيع ويمتلك اتفاقًا مع اللاعب، غير أن الصعوبة الحالية تكمن في إقناع يوفنتوس بفك الارتباط وإعادة اللاعب إلى ناديه الأصلي، أتلتيكو مدريد.

ما هو عرض برشلونة ليوفنتوس بشأن موراتا؟

صحيفة "سبورت" كشفت أن إدارة برشلونة لا تزال تعمل على هذه الصفقة وتأمل في أن تضم موراتا بناء على رغبة المدرب تشافي هيرنانديز، ولذلك قد تُقدِّم حلًا يلقى قبول إدارة يوفنتوس ويُسهِّل الأمور.

الحديث هنا عن تبادل، بحيث يصل موراتا إلى كامب نو، في مقابل منح السيدة العجوز عقد ممفيس ديباي.

يوفنتوس حاول كثيرًا التعاقد مع ديباي في الصيف الماضي مجانًا عندما انتهى عقده مع ليون، لكن بفضل جهود رونالد كومان، فضّل اللاعب الوصول إلى برشلونة وقتها.

هل يقبل يوفنتوس مبادلة موراتا بديباي؟

الآن وبعدما لم يثبت الدولي الهولندي قدراته، لا تمانع إدارة البلوجرانا التخلص منه، وبتوفيره ليوفنتوس كبديل - وهم من أكثر المعجبين به -، قد تُذعَِن الإدارة الإيطالية لرغبة البرسا المُلحة في التعاقد مع موراتا.

ديباي هذا الموسم شارك مع برشلونة في 23 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف بجانب صناعة هدفين آخرين، ومع ذلك لم يلق إعجاب جماهير النادي الكتالوني باعتبار أن جودته أقل كثيرًا من المعهودة هجوميًا في كامب نو.

الجدير بالذكر أن التقارير الواردة من إيطاليا تحدثت في وقت سابق عن عدم ممانعة يوفنتوس رحيل موراتا شرط وجود البديل، إلا أن الحديث كان عن التعاقد مع ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان.

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