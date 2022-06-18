برشلونة يعوض صفقة ألونسو بمدافع برتغالي

هدف غير متوقع للنادي الإسباني

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في وضع خطط بديلة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد اقتراب صفقة ماركوس ألونسو من الانهيار.

وكان ألونسو هو الخيار المفضل للمدرب تشافي هيرنانديز هذا الصيف، من أجل توفير المنافسة للمخضرم جوردي ألبا.

ولكن تعقد المفاوضات مع تشيلسي لضم الظهير الإسباني، جعل تشافي يوجه أنظاره نحو الدوري البرتغالي لتدارك الموقف.

من هو الهدف القادم لبرشلونة؟

قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية إن جونسالو كوستا لاعب سبورتينج لشبونة، برز كأحد أهم أهداف برشلونة لتعويض صفقة ألونسو.

ويريد النادي الكتالوني استغلال رغبة اللاعب الصريحة في الرحيل عن لشبونة، بعدما تدرج بالنادي البرتغالي منذ سن الرابعة عشرة وحتى عمره الحالي 22 سنة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يتابع اللاعب منذ سنوات، ويؤمن بأنه تطور بالشكل الكافي من أجل الانتقال للدوري الإسباني.

من هو جونكالو كوستا؟

صاحب الـ22 سنة يتواجد حاليًا ضمن الفريق الثاني للشبونة، ولم يتم تصعيده حتى الآن للفريق الأول، وهذا من أهم أسباب طلبه للرحيل.

وظهر كوستا في 23 مباراة بمختلف البطولات مع لشبونة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف بقميص الفريق.

ويمتلك اللاعب خبرة دولية بمراحل الشباب، حيث سبق أن مثل منتخب البرتغال تحت 17 و16 سنة.

اقرأ أيضًا ..