برشلونة يعود للاهتمام بضم ألابا والضحية أومتيتي

نادي برشلونة الإسباني يسعى لدعم مركز الظهير الأيسر بضم ديفيد ألابا من بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب قد عاد اسمه على سطح اهتمامات برشلونة للموسم الجديد مرة آخرى.

وأكدت الصحيفة أن وصول اللاعب لبرشلونة لن يكون سهلًا حيث سيرافق انضمامه عند إتمامه عدة قرارات صعبة تتعلق بالراحلين عن النادي.

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وذكرت التقارير أن صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة الحالي قد يكون ضحية لتلك الصفقة، في ظل صعوبة تواجده مع ألابا في نفس الفريق.

ويملك برشلونة بالفعل كل من جيرارد بيكيه وكليون لونجليه، ويعد ألابا خيارًا متنوع حيث يستطيع اللعب على الظهير في وقلب الدفاع أيضًا.

جدير بالذكر أن رحيل أومتيتي عن برشلونة كان قريبًا للغاية عندما كان الفريق سيضم ماتياس دي ليخت من أياكس قبل حصول يوفنتوس على الصفقة لنفسه.