برشلونة يستهدف لاعب ريال مدريد السابق لتدعيم دفاعه

يواصل نادي برشلونة الإسباني، البحث عن الخيارات المتاحة أمامه في مركز الظهير الأيمن من أجل تدعيم الفريق الصيف القادم.

الوضع الحالي يشير إلى أن نصير مزراوي مدافع أياكس أمستردام، هو الأقرب للانضمام للنادي الكتالوني في صفقة مجانية بعد نهاية عقده.

ولكن برشلونة قرر النظر في خيارات أخرى، وعلى رأسها دانيلو مدافع يوفنتوس، لتعزيز الجبهة اليمنى لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

هل هي المحاولة الأولى لجلب دانيلو؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يريد التعاقد مع صاحب الـ30 سنة، ويعتبرونه من أفضل الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيمن.

ويطمح النادي في إضافة لاعب آخر بهذا المركز، بسبب عدم الاستقرار على القرار النهائي بخصوص بقاء داني ألفيش، والشكوك حول مستقبل سيرجينو ديست.

وأوضحت أن برشلونة حاول ضم لاعب ريال مدريد السابق الصيف الماضي، ولكنه فشل بسبب الأزمة المالية، لينتهي الأمر ببقاء ديست وسيرجي روبيرتو.

ماذا عن موقف دانيلو من برشلونة؟

أشارت الصحيفة إلى صعوبة التعاقد مع البرازيلي، لأنها ستكون عملية معقدة اقتصاديًا، بسبب استمرار عقد اللاعب حتى يونيو 2024.

وهو ما يعني أن تكلفة ضمه قد تكون مرتفعة ونفس الأمر بالنسبة لراتبه، كما أنه يشعر بالراحة في يوفنتوس بعد تحسن مستواه بشكل ملحوظ.

ومن جانبه يفكر برشلونة في إدخال ديست في صفقة تبادلية، من أجل جعل الأمور أسهل للتعاقد مع دانيلو.

ولكن موافقة يوفنتوس على هذا الأمر تبدو محل شكوك، بسبب تمسك النادي به ودخوله في مفاوضات من أجل تجديد عقده.

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