برشلونة يعلن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمصير أجويرو

أصدر نادي برشلونة بيانًا للكشف عن موعد المؤتمر الصحفي المرتقب بخصوص آخر التطورات بشأن مستقبل مهاجمه الأرجنتيني، سيرخيو أجويرو.

أجويرو قد عانى خلال مشاركته مع برشلونة في إحدى المباريات قبل أن تكشف الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد ذلك عن معاناته من مشكلات في القلب وصعوبة استمراره في الملاعب.

وكان النجم الأرجنتيني قد انضم لصفوف برشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

ماذا جاء في بيان برشلونة؟

وكشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" عن أن كون أجويرو سيلقي بيانًا حول مستقبله من قلب ملعب "كامب نو" صباح غد الأربعاء.

ووفقا لما أعلنه النادي الكتالوني فإن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا سينضم إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالمهاجم المخضرم.

ما هي الأنباء حول أجويرو؟

أفادت تقارير من "راديو ماركا" أمس الإثنين، إن برشلونة سينظم حفلًا لأجويرو، غدًا كي يعلن فيه المهاجم الأرجنتيني، اعتزال كرة القدم.



وهذا ما أكده البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنجيتو"، إن أجويرو حسم القرار بالفعل منذ الأسبوع الماضي، بعد تأكد معاناته من عدم انتظام ضربات القلب البطيني، ما يمنعه من ممارسة كرة القدم مرة أخرى.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نبأ اعتزال أجويرو، أثار ضجة في الأرجنتين، أمس الإثنين، لأن مهاجم برشلونة محبوب بشكل كبير في بلاده.