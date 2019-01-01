برشلونة يعلن تفاصيل محاولات التعاقد مع نيمار ودي ليخت

لماذا فشل برشلونة في ضم نيمار؟ الإدارة تجيب

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل التفاوض مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار دا سيلفا وأياكس لأجل ماتياس دي ليخت خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة حاول ضم نيمار وبذل مجهودًا كبيرًا خلال الصيف الماضي ولكن باريس سان جيرمان رفض بيع اللاعب.

وفي مؤتمر صحفي شهد حضور المدير التنفيذي أوسكار جارو ونائب المدير المالي إنريكي تومباس كشفت الإدارة عن الجوانب الاقتصادية ومحاولات التعاقد مع البرازيلي.

وقال جارو: ""الرواتب انخفضت بمبلغ 18 مليون يورو ونركز على الأهداف الرياضية وتكون فريق قادر على الفوز والمنافسة على جميع البطولات بشرط الحفاظ على الاستقرار المالي".

وتابع: "لم أشاهد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ولكن الهدف وراء محاولات ضم نيمار كان رياضيًا لتطوير الفريق وقدمنا عدد من العروض الجيدة ولكن باريس رفضهم جميعًا".

وحول إمكانية محاولة التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا في الصيف المقبل، نفى جارو وجود أي خطة لذلك مشيرًا إلى أنّ الإدارة الرياضية لم تضع خطة بعد لسوق انتقالات 2020.

وأوضح: "بالطبع نرحب بأي فرصة لعودة نيمار ولكن يجب أن تكون المفاوضات منطقية، والأمر كذلك ينطبق على ماتياس دي ليخت الذي رحل ليوفنتوس".

جارو أكد أنّ دي ليخت رفض عرض البلوجرانا وانضم إلى يوفنتوس بسبب انخفاض الضرائب هناك وحصوله على راتب أفضل مؤكدًا أنّ النادي حاول بكل ما لديه لأجل ضمهز

أما بالنسبة لتومباس، فقد صرّح: "الرواتب انخفضت بنسبة 3% وهو أمر جيد يجعلنا نعيش الفترة المقبلة بثقة كبيرة ونمتلك خطط أفضل للمستقبل".

واختتم: "نحن فريق لا يبيع أي لاعب سوى إن لم يحقق النجاح المرجو ونحاول دائمًا الحفاظ على الأسماء البارزة وحتى نيمار رحل بعد كسر الشرط الجزائي لكن برشلونة غير مضطر أبدًا للتخلي عن لاعبين".

وأعلن النادي في المؤتمر وصول ميزانية النادي إلى 1047 مليون يورو في موسم 2019-2020 وهو أعلى رقم في تاريخ النادي مع إمكانية تحقيق أرباح تصل إلى 14 مليون يورو بينما بلغ صافي الديون 217 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع أنطوان جريزمان وجونيور فيربو وفرينكي دي يونج ونيتو خلال سوق الانتقالات الأخيرة.