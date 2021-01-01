برشلونة يعلن تفاصيل تطور إصابة أنسو فاتي

نادي برشلونة يعلن عن تفاصيل تطور عملية شفاء لاعبه أنسو فاتي.

أعلن نادي برشلونة اليوم عن تفاصيل جديدة تخص عملية شفاء لاعبه الإسباني الشاب أنسو فاتي نجم الفريق الأول.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب يمر بفترة جيدة بعد بداية العلاج الطبيعي.

وكتب النادي في بيانه: "خضع لاعب الفريق الأول أنسو فاتي لعلاج بيولوجي من قبل الطبيب رامون كوجات في الفترة الماضية".

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وأضاف: "العلاج يتم تحت إشراف الخدمات الطبية الخاصة بالنادي، ويسير بشكل مرضي للغاية بالنسبة لنا".

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية في الركبة بشهر نوفمبر الماضي أمام ريال مدريد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالدوري الإسباني.

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وخضع فاتي لعملية جراحية ناجحة في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى عن طريق نفس الطبيب.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب للملاعب من جديد في شهر مارس المقبل مع بدايات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد شارك مع برشلونة في عشرة لقاءات هذا الموسم بكل البطولات وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة.