هل يحطم الرقم قياسي؟ برشلونة يعلن بيع تذاكر مواجهة فولفسبورج في 24 ساعة!

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن بيع جميع التذاكر المتاحة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ضد فولفسبورج في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة نظيره الألماني يوم 22 إبريل الجاري، في إطار ذهاب نصف النهائي دوري الأبطال.

ومن جانبه كشف برشلونة عبر موقعه الرسمي، عن بيع جميع تذاكر هذا اللقاء في خلال 24 ساعة فقط.

وقال النادي في بيان رسمي:"سنلعب مرة أخرى في كامب نو يوم 22 إبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ضد فولفسبورج، وسيحظى الفريق مرة أخرى بالدعم غير المشروط من شعب برشلونة".

وأضاف:"الجمهور استجاب بشكل جماعي للعودة مرة أخرى للملعب لمرافقة فريق جوناتان جيرالديز في طريقهم نحو النهائي المقام في تورينو يوم 21 مايو".

وكشف برشلونة أن عدد المقاعد التي تم بيعها وصل إلى 50 ألف مقعد، مع وجود بعض التذاكر الأخرى المحجوزة من الاتحاد الأوروبي، والتي قد يتم طرحها للبيع قبل أيام قليلة من المباراة.

وبعد استضافة فولفسبورج يوم 22 إبريل، يسافر الفريق لحضور العودة في 30 من نفس الشهر، بينما يلعب باريس سان جيرمان أمام ليون لتحديد الطرف الآخر للنهائي.

جدير بالذكر أن لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الشهر الماضي، حقق رقمًا قياسيًا لأعلى نسبة مشاركة في مباراة لكرة القدم للسيدات، بحضور 91.53 مشجعًا في كامب نو.

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