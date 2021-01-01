برشلونة يعبر كورنيا بأعجوبة ويتجنب السقوط بكأس ملك إسبانيا

الفريق الكتالوني أضاع ركلتين جزاء

نجح نادي برشلونة الإسباني، في عبور دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، بعد التغلب بأعجوبة على مضيفه كورنيا بهدفين دون رد.

المباراة جمعت بين الفريقين، مساء، الخميس، على ملعب كورنيا، في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بسبب الإيقاف.

المدرب رونالد كومان اعتمد على الحارس نيتو بدلًا من تير شتيجن، وأمامه كليمون لونجليه ومينجويزا وأراوخو وجونيور فيربو.

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وفي خط الوسط حصل ميراليم بيانيتش على الفرصة وبجواره ترينكاو وموريبا، وفي الهجوم مارتين برايثوايت وأنطوان جريزمان وريكي بوتش.

برشلونة كان الفريق الأكثر استحواذًا على الكرة، واقترب من التسجيل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء لكن بيانيتش أخفق في تسجيلها.

وفي الدقيقة 79 أتيحت فرصة أخرى للتسجيل لصالح برشلونة من ركلة جزاء، لكن البديل عثمان ديمبيلي أضاعها ليضطر الفريق للعب شوطين إضافيين.

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الأمور تحسنت للفريق الكتالوني في الشوط الإضافي الأول، حيث سجل ديمبيلي هدف التقدم في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 118 أكمل كورنيا المباراة بـ10 لاعبين، ليتمكن برايثوايت من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 121 بمساعدة بيدري.

ويتجنب بذلك برشلونة كارثة جديدة، ويستمر في كأس ملك إسبانيا بعد وداع غريمه التقليدي ريال مدريد للبطولة من الدور الـ32.