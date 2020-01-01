برشلونة يضم موهبة كاميرونية بمساعدة إنييستا

يمتلك قدرات بدنية مميزة

نجح نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع الموهبة الكاميرونية فرانك أنجونج، بمساعدة نجمه السابق أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني.

أنجونج يبلغ من العمر 18 سنة، يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، ويمتلك قدرات بدنية مميزة، ظهرت بشكل واضح منذ بداية مسيرته وحتى الآن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن لاعب الوسط الكاميروني، قام بعمل فترة معايشة داخل برشلونة الأسابيع الماضية، وأبهر جميع المدربين في أكاديمية فريق الشباب.

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وتأتي الصفقة بناء على توصية ألبرت بينيجيس الذي استمر لمدة 20 سنة كمدرب لمراحل الشباب والناشئين في برشلونة.

فريق سيباو في جمهورية الدومينيكان، كان آخر الفرق التي ارتدى قميصها أنجونج، كما سبق أن لعب بجوار إنييستا في فيسيل الياباني عام 2018 رفقة أخيه فرانكي الذي انتقل مؤخراً إلى ليفانتي.

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وكشفت بعض التقارير أن إنييستا كان له دوراً كبيراً في لفت نظر برشلونة تجاه اللاعب، حيث أعجب بقدراته خلال فترة تواجده في اليابان.