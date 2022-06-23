برشلونة يضغط.. تفاصيل المحاولة الجديدة لضم ليفاندوفسكي!

عرض جديد قد يغير من تعامل البايرن مع نجمه البولندي

كشفت تقارير صحفية بولندية عن وجود عرض جديد مقدم من قبل فريق برشلونة لصالح نادي بايرن ميونخ وذلك لضم المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

حيث أن لا حديث في الفترة الماضية في أروقة كتالونيا إلا عن رغبة البلوجرانا في جلب ماكينة أهداف العملاق البافاري.

وبحسب ما ورد من موقع "meczyki" البولندي، فإن الصحفي "توماش ولوداركزيك" قد أكد عن وجود عرض جديد على طاولة الإدارة الألمانية لمناقشة مصير ليفاندوفسكي.

ماذا عن عرض برشلونة؟

برشلونة يقاتل من أجل ضم مهاجم العملاق البافاري، وقدم الفريق الكتالوني عرضًا ثانيًا لجلب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

في حين أن ليفاندوفسكي لا ينوي مواصلة مسيرته في بايرن ميونيخ، ويريد أن يتركه في أسرع وقت ممكن.

في الأسبوع الماضي، أجرى ليفاندوفسكي محادثات مع إدارة العملاق الألماني، لكنه لم يجد الرد من المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، أو حتى المدير التنفيذي أوليفر كان.

Barcelona have submitted the new proposal for Robert Lewandowski, as expected - after player confirmed to Bayern his priority to join Barça this summer. 🔴🇵🇱 #FCBayern



€35m with add-ons on the table, as @wlodar85 reports - but now Bayern sources feel it’s still ‘not enough’. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن العرض الجديد يتضمن قيمة انتقال وصلت إلى 35 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى يمكن أن تذهب لنادي بايرن في شكل مكافآت.

جدير بالذكر أن برشلونة قد قدم عرضه الأول في نهاية شهر مايو الماضي، لكن إدارة البايرن لم ترد لا بالموافقة أو الرفض.

ماذا قال المدير الرياضي لبايرن ميونخ؟

أجرى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش مقابلة مع قناة "سكاي" ناقش فيها وضع ليفاندوفسكي.

حيث قال: "أول يوم له في العمل هو 12 يوليو، أتوقع أن يحضر، أنا لا أتعامل كثيرًا مع هذا الموضوع، لدينا أشياء أخرى لنفعلها".

واختتم: "أعتقد أن هذا الأمر برمته قد هدأ قليلاً، إنه محترف، ولديه الكثير من الأهداف ليحققها".

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