برشلونة يضع خطة دقيقة لعبور بوابة نابولي في دوري أبطال أوروبا

الانضباط هو العنوان..

كشفت صحيفة "آس" عن أن كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، قد وضع خطة دقيقة للغاية للإعداد لمباراة فريقه المرتقبة مع نابولي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الدوري الإسباني منذ أسبوع وخسر البرسا اللقب لحساب غريمه ريال مدريد، بينما خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد أتلتيك بيلباو قبل كورونا، ليكون دوري الأبطال هو الملاذ الأخير للنجاة من موسم صفري غير معتاد.

مباراة الذهاب أمام نابولي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في شهر مارس الماضي بملعب سان باولو بإيطاليا، وستقام مباراة الإياب في كامب نو يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

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وبحسب تقرير آس، فإن برشلونة سيعود إلى التدريبات بدايةً من يوم الثلاثاء 28 يوليو بعد أن تحصل اللاعبون على إجازة لمدة 6 أيام، وسيكون أمام البرسا 12 يومًا للإعداد لمباراة نابولي سيعمل خلالهم سيتيين على جوانب مادية وتكتيكية وغيرها.

الهدف هو أن يكون الجميع في حالة بدنية وذهنية مثالية قبل مقابلة كتيبة جينارو جاتوسو، والبداية ستكون من خلال إجراء فحوصات فيروس كورونا، الذي يُعد الخطر الأكبر حاليًا على القائمة خصوصًا مع سفر بعض اللاعبين واختلاطهم بالناس.

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بعد إجراء الفحوصات يوم الإثنين، ستبدأ التدريبات الثلاثاء وستكون أقل كثافة من المعتاد، فسيتم تقليل الأعباء بنسبة 10% خوفًا من إصابة اللاعبين نظرًا للمجهود الكبير المبذول في آخر شهر ونصف.

من ناحية المبدأ، ستكون التدريبات لمدة ساعة فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة الحالي، كما سيخضع اللاعبون لمرحلة انتعاش مرة بعد كل ثلاث تدريبات وسيركز الجهاز الفني على عمليات الترطيب أثناء التدريب من خلال شرب السوائل.

النظام الغذائي سيكون صارمًا للغاية هو الآخر، حيث لن تزيد كثافة الدهون على 25 أو 35 % من إجمالي الوجبات، مع منح اللاعبين فيتامين C و D والزنك بناءً على مخطط من خبير التغذية في النادي.

من المتوقع أيضًا أن تتم مراقبة الحالة النفسية للاعبين، رغم أن نجوم برشلونة دومًا يعيشون ضغوطات كالمُعاشة حاليًا، لكن النادي سيحاول توفير الحلول والجلسات لحل أي أزمات أو أفكار قبل الدخول في المعترك الأوروبي.

