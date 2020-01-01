برشلونة يصدر بياناً بخصوص إصابة لونجليه

الفرنسي غادر لقاء ألافيش مصاباً

أصدر برشلونة بياناً بخصوص الإصابة التي تعرض لها كليمون لونجليه، مدافع الفريق، أثناء لقاء ديبورتيفو ألافيش بالجولة الأخيرة من الليجا.

اللاعب لم يكمل مباراة فريقه مساء الأحد بسبب معاناته من آلام في قدمه اليمنى، ليثير المخاوف قبل انطلاق المنافسات القارية.

وذكر النادي الكتالوني في بيانه أن المدافع الفرنسي سليم، ويعاني فقط من آلام وشعور بعدم الراحة في قدمه اليمنى ومنطقة الحوض.

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وأوضح البيان أن اللاعب سيخضع للعلاج في الأيام المقبلة، ولكن لم يتم ذكر إذا كان هناك إصابة، أو مدة محددة لغيابه عن الملاعب.

وأضاف النادي أن الفريق خضع اليوم لحصة تدريبية استشفائية، وسيتدرب الثلاثاء ثم يخرج في عطلة لبضعة أيام بعد انتهاء الدوري الإسباني.

برشلونة اختتم موسمه بانتصار كاسح على مضيفه ألافيش بخماسية نظيفة شهدت هز ليونيل ميسي الشباك في مناسبتين ليتوج هدافاً للمسابقة.

ويعود برشلونة للأجواء الكروية مطلع الشهر المقبل عندما يستضيف نابولي لحساب منافسات إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.