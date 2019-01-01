برشلونة يصارع أندية أوروبا على خطف موهبة ليل

بيبي مهاجم ليل على رادار برشلونة في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن اهتمام إدارة نادي برشلونة بالتعاقد مع مهاجم فريق ليل نيكولاس بيبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب العاجي.

حيث ارتبط اسم اللاعب بالانتقال لباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وذلك بعد إحرازه لستة عشر هدفًا في خمس وعشرين مباراة خاضها في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

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ويلعب بيبي البالغ من العُمر 23 عامًا في مركز الجناح الأيمن وكمهاجم صريح، كما أنه فضل اللعب لمنتخب ساحل العاج عن منتخب فرنسا، ومثلهم في عشر مباريات محرزًا ثلاثة أهداف.

ويلعب بيبي مع فريق ليل منذ صيف عام 2017، ويمثل منتخب ساحل العاج منذ عام 2016.

يذكر أن برشلونة كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالتعاقد مع أدريان رابيو لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.