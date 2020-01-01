برشلونة يسعى لحماية حارسه بعقد جديد خوفاً من يوفنتوس

برشلونة يسعى للحفاظ على حارسه تير شتيجن

يحاول نادي برشلونة الإسباني تأمين موقف لاعبيه بتجديد عقودهم مبكراً قبل نهايتها خوفاً من رحيلهم بشكل مجاني والتفريط فيهم لأندية أخرى.

ويعتبر أحد هؤلاء النجوم هو الحارس الألماني تير شتيجن الذي يسعى برشلونة إلى الحفاظ عليه بسبب دوره الكبير في حماية مرمى الفريق في السنين الأخيرة.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن فوم بروك وكيل أعمال الحارس الألماني اجتمع بإيريك أبيدال يوم 27 فبراير الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي يجلسوا فيها معاً من أجل مناقشة التجديد.

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شتيجن انضم إلى برشلونة عام 2014 مقابل 12 مليون يورو، وينتهي عقده في موسم 2022، ويأمل برشلونة في الحفاظ على حراسه بكل الطرق المتاحة.

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الصحيفة أكدت أن وكيل أعمال الحارس طلب من الإدارة تقديم عقد جديد يليق بما يتم وصف الحارس به بأنه الأفضل في العالم.

شتيجن يبدو أنه يحبذ فكرة البقاء في برشلونة لأطول وقت ممكن حيث يقوم ببناء منزل جديد له في إقليم كاتلونيا ويخبر كل من يتحدث معه بأنه سعيد ويريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة.

يذكر أن تقرير صحفي أخر صدر عن شبكة "espn" أكد أن يوفنتوس الإيطالي يريد التعاقد مع الحارس الألماني ليكون خليفة لبوفون ويؤمن مركز الحراسة في المستقبل، ولكن ما يعيقه هو رغبة الحارس في البقاء مع برشلونة.