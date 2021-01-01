برشلونة يسعى لحماية أنسو فاتي بعقد جديد حتى 2026

نادي برشلونة يريد حماية لاعبه أنسو فاتي بعقد جديد يستمر حتى 2026.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي برشلونة في تمديد عقد لاعبه الحالي أنسو فاتي حتى عام 2026 للحفاظ على خدماته في صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي ذكرت أن رغبة إدارة برشلونة تأتي في ظل الشعور بمدى أهمية فاتي للفريق.

متى ينتهي العقد الحالي لفاتي؟

العقد الحالي للنجم الشاب ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، أي أنه يستطيع الرحيل بشكل مجاني خلال أشهر قليلة عن صفوف برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن العقد الحالي للنجم الشاب به بند يسمح باستمراره لمدة موسمين إضافيين، لكن الإدارة لا تريد التعويل عليهم في استمراره.

إلى متى تريد إدارة برشلونة استمرار اللاعب؟

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة تريد أن تمد العقد بشكل نهائي لعام 2026 دون أي شروط أو بنود خاصة، ليكون مباشر ويبتعدوا عن الجدل.

ويرى النادي في فاتي القدرة على قيادة خط هجوم الفريق في المستقبل، وينتظروا انفجاره تهديفيًا مثلما حدث مع كيليان مبابي في صفوف موناكو.

ويملك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده قيمته 400 مليون يورو، قد يرغب برشلونة في زيادته أيضًا في ظل المستويات الطيبة التي قدمها اللاعب في الموسم الجاري قبل إصابته.

ما هي أرقام أنسو فاتي في برشلونة؟

اللاعب الشاب شارك في 43 مباراة مع برشلونة في كل البطولات منذ أن تم تصعيده للفريق الأول، وسجل 13 هدفًا وصنع خمسة.

جدير بالذكر أن فاتي يعاني من إصابة قوية على مستوى الركبة يغيب بسببها عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي، وموعد عودته لم يحدد بعد.

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