برشلونة يسحق ريال مدريد بسداسية ويتوج بلقب الناشئين

الكتلان يسيطرون على عرش الصغار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

توج برشلونة ببطولة الناشئين تحت 12 عاماً، وذلك بفوز على ريال مدريد بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفاز برشلونة بجميع مبارياته في المسابقة، عدا تعادل وحيد مع فالنسيا.

وتقدم برشلونة سريعاً في الدقيقة 6 بهدف لاندري، تلاه كاستيانوس في الدقيقة 18، قبل أن يقلص أيمار الفارق في الدقيقة 20.

واصل برشلونة التسجيل في الدقيقة 30 بتوقيع بيرنال، تلاه سيلا في الدقيقة 34 لترتفع النتيجة إلى 4-1.

وفي الدقيقة 38 ثم 39 مباشرةً، سجل كلويفرت الهدفين الخامس والسادس لتنتهي المباراة بتلك النتيجة الضخمة.

يذكر أن النادي الكتالوني فاز بالنسخة الرابعة له من أصل 5 نسخ للمسابقة.