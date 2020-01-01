برشلونة يستغل فترة الحجر الصحي لحسم صفقات الموسم الجديد

نادي برشلونة يتحرك من أجل حسم صفقات الموسم الجديد ويحدد الأسماء التي ستساعد في صفقة لاوتارو مارتينيز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد بدأ التحرك من أجل صفقاته التي سيقوم بها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني يسعى لدعم أربعة مراكز خلال الصيف القادم وسيعمل على إتمام تلك الصفقات من الآن مستغلًا لفترة الحجر الصحي.

وأوضحت الصحيفة أن المراكز التي تسعى الإدارة الرياضية لدعمها هي قلب الدفاع والجناح ووسط الملعب المدافع بالإضافة للمهاجم الصريح.

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وتريد الإدارة أن يكون المدافع لديه القدرة على لعب كرة القدم بقدمه اليمنى ليكون قلب دفاع أيسر في ظل وجود أومتيتي ولونجليه في الجانب الأيمن.

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ويعد مركز رأس الحربة الصريح هو الذي يملك الأهمية القصوى لدى نادي برشلونة في الوقت الحالي، وقد وقع الاختيار على لوتارو مارتينيز نجم إنتر ليسد الفراغ فيه.

وأفصحت تقارير أخرى عن عدة أسماء يستطيع برشلونة استخدامها من أجل حسم صفقاته وبالتحديد صفقة مارتينيز وعلى رأسهم أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وغيرهم أمثال كارليس ألينا وتوديبو

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أخرى كانت قد أكدت أن إنتر يسعى للحصول على خدمات الثنائي أرتور ميلو ونيلسون سيميدو في المقابل لو تركوا مارتينيز.