برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين هذا الصيف

الإعلان في الأول من يوليو

أكدت الأنباء القادمة من الصحافة الكتالونية استعداد برشلونة للإعلان عن أول صفقتين في ميركاتو الصيف الجاري بشكل رسمي.

ويواجه العملاق الكتالوني مشاكل في تمويل صفقاته بسوق الانتقالات الجاري بسبب الديون المتراكمة وقواعد الليجا الصارمة الخاصة بالرواتب وتسجيل اللاعبين.

برشلونة سيعلن عن صفقتين في الأيام المقبلة

وذكرت "موندو" أن برشلونة سيعلن في الأيام المقبلة بشكل رسمي عن انضمام الثنائي أندرياس كريستينسين وفرانك كيسييه.

وسينضم الثنائي بشكل مجاني بعد انتهاء عقودهما مع تشيلسي وميلان، واتخاذهما قرار بعدم توقيع عقود جديدة والانضمام إلى برشلونة.

لماذا تأخر الإعلان عن انتقال الثنائي إلى برشلونة؟

ورغم أن انتقال الدنماركي والإيفواري لبرشلونة ليس سراً منذ عدة أسابيع، ولكن الإعلان الرسمي قد تأخر لعدة أسباب.

"موندو" ذكرت أن برشلونة واللاعبين فضلوا الانتظار حتى نهاية يونيو وانتهاء العقود بشكل رسمي ليتم الإعلان.

سبب آخر للتأخير هو بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو، وبالتالي يتم تسجيل ضم اللاعبين بها، وليس في المنصرمة التي تشهد معاناة اقتصادية للنادي.

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