برشلونة يستبعد فكرة ضم صلاح، ويعيد التركيز على هالاند وليفاندوفسكي!

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد استبعد بشكل نهائي فكرة ضم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي لا يرى أن الصفقة ممكنة اقتصاديًا بالنسبة لهم في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادي خوان لابورتا بالرغم من تصريحاته السابقة بصعوبة التوقيع مع إرلينج هالاند إلا أنه لا يزال يطارد النجم النرويجي.

وأكدت كذلك أن برشلونة يرى أن ضم اللاعب لا يزال ممكنًا لو قام بتخفيض طلبات وكيله ووالده المادية التي تخص العمولات الخاصة بالصفقة.

ويبقي برشلونة على اهتمامه بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي أيضًا بالرغم من تصريحات لابورتا أن النادي لن يطارد أي لاعب يضعه في خطورة اقتصادية.

يأتي هذا بالتزامن مع ورود أخبار من إنجلترا حول إمكانية تجديد عقد محمد صلاح قريبًا مع ليفربول، بعد أشهر من المفاوضات.

جدير بالذكر أن عقد صلاح في صفوف ليفربول ينتهي بحلول صيف 2023 ويستطيع بعدها الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.