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برشلونة يسافر إلى أمستردام لإقناع دي يونج

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Getty Images
تقارير أشارت لاتفاق بين اللاعب وباريس سان جيرمان

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة سافروا لهولندا للحديث شخصياً مع فرينكي دي يونج، نجم أياكس، وإقناعه بالانضمام للفريق الكتالوني.

وكانت آخر التقارير قد تحدثت عن اختيار اللاعب الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان بداية من الصيف المقبل ورفض عرض برشلونة.

وقالت "موندو" إن جوسيب ماريو بارتميو، رئيس النادي، والمدير الرياضي بيب سيجورا، بالإضافة إلى السكرتير الفني إيريك أبيدال ورامون بلانيس شكلوا وفد برشلونة إلى هولندا.

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وأشارت الصحيفة أن اجتماعاً دار بين مسؤولي النادي الكتالوني من جهة، واللاعب ووكيله على الجانب الآخر مساء الخميس، وشوهد وفد برشلونة في مطار برشلونة وهو عائد من أمستردام.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن تعاقد بي إس جي الوشيك مع يوليان فايجل من بوروسيا دورتموند قد يكون له تأثير في تغيير قرار دي يونج بسبب تشابه الأدوار.

وينتظر أن تبلغ قيمة صفقة انتقال صانع الألعاب الشاب لحدود 75 مليون يورو بحسب طلبات ناديه الهولندي.

وكان برشلونة فاز مساء الخميس على ليفانتي بثلاثية نظيفة وصعد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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