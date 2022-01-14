برشلونة يزاحم إنتر وكونتي على ضم ديبالا

تحدثت أنباء في إيطاليا عن صراع ثلاثي على خدمات باولو ديبالا عقب تعثر مفاوضات تمديد عقده مع ناديه الحالي يوفنتوس.

عقد النجم الأرجنتيني ينتهي في يونيو المقبل، ورغم المفاوضات المكثفة مع يوفنتوس، حتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تمديده.

ماذا قالت التقارير عن مستقبل ديبالا؟

الأنباء القادمة من الأرجنتين قالت إن المهاجم قرر عدم توقيع عقد جديد مع يوفنتوس والرحيل مجاناً في الصيف المقبل.

وذكرت "لاجازيتا" أن أكبر المهتمين بضم ديبالا سيكون إنتر الذي سيستغل قوة العلاقات بين مدير قطاعه الرياضي بيبي ماروتا واللاعب من أجل إبرام صفقة.

هل إنتر الفريق الوحيد المهتم بضم ديبالا؟

وأوضحت "توتوسبورت" أن ليس فقط النيراتزوري من أبدى اهتماماً بضم ديبالا، ولكن هناك أيضاً برشلونة وتوتنهام.

وسبق وحاول سبيرز قبل عامين تقريباً ضم الأرجنتيني، ولكن المفاوضات لم تتم، والآن بوجود الثنائي فابيو باراتيتشي كمدير رياضي وأنطونيو كونتي كمدرب سيحاول من جديد بحسب التقرير في ظل إعجابهما الكبير بإمكانيات اللاعب.

ومن جانبه، لطالما كان برشلونة يتابع ديبالا، وارتبط بالانضمام لصفوفه في عدة مناسبات، والآن بحسب الصحيفة، سيعيد إحياء هذا الاهتمام.

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