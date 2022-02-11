برشلونة يريد حارس جديد، وبونو على رأس المرشحين !

يدرس نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الصيف القادم، ووضع العديد من الخيارات أمامه، على رأسها المغربي ياسين بونو.

النادي الكتالوني يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الألماني تير شتيجن، وبديله هو الحارس البرازيلي نيتو الذي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن النادي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن شتيجن غير قابل للمس من إدارة برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز، ومن الصعب استبداله في الوقت الحالي.

وأوضحت أن صاحب الـ29 سنة ليس موضع شك بالنادي في الوقت الحالي، رغم تخبط مستواه، خاصة وأن تشافي خرج للدفاع عنه أكثر من مرة.

ومع ذلك يتطلع النادي لخلق منافسة حقيقية مع الدولي الألماني، لمساعدته على التحسن وكذلك من أجل مصلحة الفريق عمومًا.

ومن ضمن الخيارات هو إيناكي بينيا البالغ من العمر 22 سنة وعقده يمتد مع برشلونة حتى 2023 ويلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع جلطة سراي، وهناك احتمالية حول الاحتفاظ به وتجديد عقده بعد انتهاء إعارته.

ويعتبر المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية من ضمن المرشحين كذلك للانضمام إلى النادي الكتالوني باعتباره الأكثر شهرة وخبرة من بين الخيارات المتاحة.

ويرتبط بونو البالغ من العمر 30 سنة بعقد مع إشبيلية حتى 2024 وقيمته السوقية 2024، وفكرة جلبه ستكون مثالية للتنافس مع شتيجن.

ومن الحراس الذين طرحت أسمائهم كذلك الفرنسي إيلان ميسيلر حارس ليدز يونايتد البالغ من العمر 21 سنة، بالإضافة لألبان لافون حارس نانت الفرنسي البالغ من العمر 23 سنة.

ويستهدف برشلونة كذلك البولندي بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا البالغ من العمر 24 سنة، ومارتن فاندفووردت حارس جينك الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا ويعتبر من أبرز المواهب في أوروبا.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهم داني ألفيش وبيير أوباميانج بالمجان، بالإضافة لأداما تراوري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وفيران توريس من مانشستر سيتي.

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