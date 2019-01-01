برشلونة يرفض دفع الأموال لضم نيمار

التقارير الصحفية حول عروض نيمار ليست صحيحة

نفت إدارة برشلونة الإسباني التقارير التي تؤكد تقديم الفريق لعروض مالية للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة استعادة نيمار خلال الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ إدارة برشلونة لم تقدم العروض التي تشمل وجود لاعبين بجانب 40 مليون يورو أو 100 مليون يورو.

وأوضحت أنّ النادي الكتالوني لا يمتلك أي رغبة في دفع يورو واحد لأجل الحصول على نيمار لكنّه مستعد للتبادل.

الصحف الفرنسية ذكرت أنّ برشلونة على استعداد للتخلي عن ثنائي من إيفان راكيتيش وفيليبي كوتينيو ونيلسون سيميدو ومالكو وعثمان ديمبيلي بجانب دفع مبلغ من المال لضم صاحب الـ 27 عامًا.

وبحسب ليكيب الفرنسية فإن إدارة باريس سان جيرمان لم توافق على هذا العرض ولا ترغب في وجود أي لاعبين في الصفقة مفضلة الحصول على مبلغ مادي.

ولن يجعل باريس سان جيرمان مهمة اللاعب سهلة للخروج من الفريق إذ يتمسك بمبلغ 222 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وكان البرازيلي قد عاد إلى تدريبات سان جيرمان وجلس مع المدير الرياضي، ليوناردو، للمطالبة بالرحيل.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 27 عامًا تأخر عن الحضور لتدريبات سان جيرمان ولمّح لرغبته في المغادرة.