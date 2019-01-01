برشلونة يرفض الدخول في مزاد مع ريال مدريد على موهبة كورنثيانز
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مهتمًا بضم اللاعب الشاب بيدرينيو من صفوف كورنثيانز البرازيلي في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستمر في متابعته للمستويات التي يقدمها اللاعب عن كثب في الفترة الأخيرة.
⚽️ كرة قدم ❌— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩
🏌️♂️ كرة جولف ✔️
ريكي بويج، لاعب برشلونة الصاعد بقوة يستعرض مهاراته بطريقة خاصة جدًا 👌
(🎥:IG\riquipuig) pic.twitter.com/ofXaiO6VCz
ويتواجد في الوقت الحالي أحد كشافي فريق برشلونة ويدعى لويس جونزاليز ليتابع اللاعب عن قرب في دورة طولون لمنتخبات الشباب المقامة في فرنسا، لكن النادي غير مستعد لتلبية كافة طلبات كورنثيانز المادية.
وسجل اللاعب حتى الآن هدفًا وحيدًا في البطولة كان في شباك منتخب جواتيمالا خلال مباراة الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية.
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ويتابع فريق ريال مدريد أيضًأ اللاعب في الفترة الماضية ومستعد للحصول على خدمات بالمقابل المادي الذي يطلبه كورنثيانز.
جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا يملك 47 مباراة مع فريقه البرازيلي في بطولة الدوري سجل خلالهم 10 أهداف.