برشلونة يرفض الخضوع لديمبيلي: لا زيادة في العرض، ويتأهب لرحيله!

منحت إدارة برشلونة عثمان ديمبيلي فرصة أخرى للتفكير في عرضها بشأن التجديد، ومع ذلك، لا تزال تُصر على موقفها أنه لا نية لزيادة العرض المادي لإقناعه بالبقاء في كامب نو لأبعد من صيف 2022.

وكانت المفاوضات الأخيرة بين برشلونة ووكيل ديمبيلي، موسى سيسوكو، قد فشلت في تحقيق هدفها، بعدما طالب الفرنسي بزيادة مهولة في راتبه تضمن له جني 40 مليون يورو كراتب جديد على مدار السنوات المقبلة.

في الوقت نفسه، بدأت الأنباء في الظهور حول "استسلام" برشلونة لحقيقة رحيل ديمبيلي بسبب الاختلاف حول الراتب، ولكن الفرصة لا تزال موجودة للفرنسي للبقاء مع الكتلان.

ما هو موقف برشلونة الأخير من ديمبيلي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن موقف برشلونة بات واضحًا بخصوص ديمبيلي، وهو عدم وجود زيادة في العرض المقدم بأي ظرف من الظروف.

برشلونة قال لسيسوكو صراحةً أن طريقة احتواء النادي للأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا تفرض عليه التعامل بحزم في قضية الرواتب، ولذلك فلا توجد فرصة لزيادة العرض المادي أبدًا.

مع ذلك، الباب مفتوح لديمبيلي، هناك فرصة للتفكير في العرض المطروح حاليًا، وإذا وافق على تقاضي ما عُرِض عليه، فسيكون أحد أهم دعائم مشروع تشافي هيرنانديز في المستقبل.

الشعور في برشلونة أنه "لا يوجد ما يمكن فعله" للإبقاء على ديمبيلي، العرض الحالي هو أفضل ما يمكن تقديمه له، وإذا تمسك برغبته في الرحيل، فلا توجد وسيلة لإيقاف ذلك.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديمبيلي؟

ونشرت موندو نبأ آخر عن بداية المفاوضات بين باريس سان جيرمان وعثمان ديمبيلي بعد إعلان تعثر المفاوضات بينه وبين برشلونة.

يضاف ذلك إلى ما قالته صحيفة "سبورت" أن ثمة اتفاقًا من حيث المبدأ بين يوفنتوس والنجم الفرنسي حول وصوله إلى أليانز ستاديوم بالصيف المقبل مجانًا.

ولا يزال اهتمام نيوكاسل بالحصول على توقيع صاحب الـ24 عامًا موجودًا، بجانب مانشستر يونايتد أيضًا.

هل يرحل ديمبيلي في الشتاء عن برشلونة؟

أغلب الظن أن برشلونة لن يقوم بتجميد ديمبيلي إذا تأكد رحيله بنهاية عقده، وفي الوقت نفسه، لن يرحل في يناير لأسباب مختلفة.

السبب الأهم على الإطلاق هو ديمبيلي نفسه، فاللاعب سيضمن مكافأة انتقال ضخمة من ناديه الجديد بالوصول إليه مجانًا، لذلك فالأفضل له البقاء حتى انقضاء عقده مع البلوجرانا.

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