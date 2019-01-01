برشلونة يرفض التوقيع مع بديل عثمان ديمبيلي

نادي برشلونة يرفض بشكل قاطع فكرة ضم لاعب بديل للفرنسي عثمان ديمبيلي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة لا يفكر في ضم لاعب بديل للفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الفريق الفني للنادي يرى أن ضم لاعب جديد لن يكون ضمن أولوياتهم في الفترة المقبلة.

ويأتي رفض النادي الكتالوني لتلك الفكرة رغم غياب ديمبيلي الطويل والمستمر بسبب التخوف من تكرار سيناريو كيفين برنس بواتينج الذي حدث في الموسم الماضي.

وسيعتمد برشلونة بشكل أكبر على نجومه الشباب لتعويض غياب ديمبيلي الذي أصيب في مواجهة برشلونة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند.

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ويملك برشلونة العديد من الخيارات في مراكز عثمان ديمبيلي يأتي على رأسهم انسو فاتي وكارليس بيريز نجما الرديف اللذان حصلا على العديد من الفرص في بداية الموسم مع الفريق الأول.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب الفرنسي لفترة طويلة بعد تلك الإصابة أشارت تقارير عديدة انها قد تصل لعشر أسابيع أو أكثر لو لم يتعافى سريعًا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد عاد للاعتماد على أنطوان جريزمان أساسيًا في لقاء الأمس أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني عقب إصابة ديمبيلي.