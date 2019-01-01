برشلونة يرغب في إعادة فيرناندو لورينتي لليجا

برشلونة يراقب مهاجم توتنهام فيرناندو لورينتي للاستعانة بخدماته

فيسبوك تويتر محمد عماد

في خطوة قد تكون مفاجأة، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة قد يتعاقد مع اللاعب الإسباني فيرناندو لورينتي مهاجم فريق توتنهام هوتسبر في فترة الانتقالات الشتوية.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يضع لورينتي خيارًا ثانيًا في حال فشلهم في التعاقد مع مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا.

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ويعد لورينتي احتياطيًا للمهاجم الأساسي للسبيرز هاري كين، لذلك قد يرغب صاحب الـ 33 عامًا لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أسوار النادي اللندني.

ويتبقى لفيرناندو لورينتي ستة أشهر على انتهاء عقده مع السبيرز، ولا يحظى حتى الآن بفرصة اللعب بانتظام منذ قدومه للفريق منذ عام 2017.

ومن المتوقع ألا يتخلى توتنهام عن لورينتي بسهولة، في ظل الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نجم الفريق هاري كين، هداف مونديال روسيا 2018 مع منتخب إنجلترا.