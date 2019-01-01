النتائج المباشرة
الانتقالات

برشلونة يرغب في إعادة فيرناندو لورينتي لليجا

التعليقات()
Getty Images
برشلونة يراقب مهاجم توتنهام فيرناندو لورينتي للاستعانة بخدماته

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

في خطوة قد تكون مفاجأة، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة قد يتعاقد مع اللاعب الإسباني فيرناندو لورينتي مهاجم فريق توتنهام هوتسبر في فترة الانتقالات الشتوية.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يضع لورينتي خيارًا ثانيًا في حال فشلهم في التعاقد مع مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا.

كافاني: أريد إتمام عقدي مع باريس سان جيرمان

اختيارات المحررين

ويعد لورينتي احتياطيًا للمهاجم الأساسي للسبيرز هاري كين، لذلك قد يرغب صاحب الـ 33 عامًا لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أسوار النادي اللندني.

ويتبقى لفيرناندو لورينتي ستة أشهر على انتهاء عقده مع السبيرز، ولا يحظى حتى الآن بفرصة اللعب بانتظام منذ قدومه للفريق منذ عام 2017.

ومن المتوقع ألا يتخلى توتنهام عن لورينتي بسهولة، في ظل الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نجم الفريق هاري كين، هداف مونديال روسيا 2018 مع منتخب إنجلترا.

الموضوع التالي:
هل يُغادر إميرسون لندن عائدًا للدوري الإيطالي؟
الموضوع التالي:
كأس إيطاليا – روما يقسو على فيرتوس إينتيلا برباعية
الموضوع التالي:
مانشستر سيتي يُواصل مطاردة ليفربول بثلاثية "سهلة" ضد ولفرهامبتون
الموضوع التالي:
آرسنال وليفربول يتصارعان على ضم مدافع وولفرهامبتون
الموضوع التالي:
يايا توريه: أولمبياكوس كان خيارًا سيئًا، قد أعود للبريميرليج
إغلاق