برشلونة يرسل عرضه الأول لباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار

برشلونة يرسل العرض الأول لنادي باريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي برشلونة قد أرسل عرضه الأول من أجل الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو ١٠ سبورت" والتي أكدت أن العرض لم يتضمن أي قيمة مادية مقابل الحصول على خدمات النجم البرازيلي السابق لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة أن العرض كان عبارة عن صفقة تبادلية تامة دون أي قيمة مادية برحيل فيليبي كوتينيو لصفوف باريس سان جيرمان وعودة نيمار للنادي الكتالوني.

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وكان وكيل النجم البرازيلي كوتينيو قد أعرب عن غضبه قبل ساعات في تصريحات صحفية أكد من خلاله أن إدارة برشلونة غير واضحه بشأن مستقبل لاعب ليفربول السابق.

ولم توضح إدارة باريس سان جيرمان موقفها من العرض الذي تلقته حتى الآن، حيث لم تستجب لإدارة النادي الكتالوني بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة منفتح تجاه إدخال لاعب جديد في الصفقة حال رفض باريس سان جيرمان العرض وهو صامويل أومتيتي الذي عانى من تكرار الإصابات في الموسم الماضي والغياب لفترات طويلة.

جدير بالذكر أن إدارة النادي الكتالوني تعاني ماديًا فيما يتعلق بسوق الانتقالات مؤخرًا بعدما وصلت نفقات هذا الصيف لما يزيد عن ٢٠٠ مليون يورو في صفقتي أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، بالإضافة لأقساط الصفقات القديمة.

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إنييستا❤️

زيدان 🔁 pic.twitter.com/b7vYs8ZDaR

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يوليو ٢٠١٩