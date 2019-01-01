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برشلونة يراقب فان دي بيك

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هل يأتي لاعب ثالث من أياكس لبرشلونة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإتمام التعاقد مع دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

برشلونة أتم صفقة فرينكي دي يونج من صفوف أياكس مقابل 75 مليون يورو، كما يفاوض ماتياس دي ليخت.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة قد يضم ثلاثي من أياكس خلال الصيف المقبل ومن بينهم فان دي بيك ليكون خليفة إيفان راكيتيش.

وأوضحت أنّ البلوجرانا فعلها من قبل وتعاقد مع 3 لاعبين من فريق واحد وذلك في 1988 بضم ثلاثي ريال سوسيداد.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد يضعه خيار ثاني حال فشل التعاقد مع بول بوجبا من ريال مدريد.

وجلس بروسيا دورتموند مع وكيل أعمال اللاعب لأجل الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

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