برشلونة يدرس عرض فالنسيا لبيع رافينيا
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
ينتظر نادي برشلونة عرضًا محسنًا من جانب فالنسيا لأجل التخلي عن رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية.
برشلونة تعاقد مع نيتو من صفوف فالنسيا كما رحل ياسبر سيليسين إلى الخفافيش.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ فالنسيا قدّم عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو بجانب 5 ملايين متغيرات إضافية.
وأوضحت أنّ البرازيلي لا يمانع الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني والانضمام إلى الخفافيش إلا أنّ إدارة برشلونة ترى أن المبلغ المعروض قليل للغاية.
ولا يمانع برشلونة بيع رافينيا الذي تأثر كثيرًا بالإصابات خلال الموسمين الماضيين.
جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني نجح في ضم فرينكي دي يونج من أياكس وكذلك أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.
هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع 🥉— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019
المباراة الأولى كانت في نسخة 1978 وفازت بها نيجيريا 2-0 🇳🇬#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/GxUfVQbdhz