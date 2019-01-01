برشلونة يخطط للميركاتو من الآن

برشلونة يحدد نواقصة من أجل ميركاتو ناري

بدأت إدارة برشلونة في وضع تصورات بخصوص سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك على الرغم من عدم انتصاف الموسم الحالي حتى الآن.

وتأمل إدارة برشلونة في القيام بسوق صيفية تسد فيها كل احتياجات الفريق، وخلال الفترة الحالية، بدأت مرحلة البحث عن هذه الاحتياجات وتحديدها من أجل تسهيل العمل الذي سيتم في الميركاتو.

وحسب المؤشرات الأولية، فإن خط الدفاع بالنسبة لبرشلونة هو أكثر الخطوط احتياجًا للتعزيز وهو الذي يوضع على رأس أولويات الصيف.

وسيبحث برشلونة عن ظهير أيمن ينافس مع نيلسون سيميدو على مركز أساسي، على أن يعود سيرجي روبيرتو إلى مركزه الطبيعي كلاعب وسط.

ويبحث برشلونة كذلك عن قلبي دفاع، خاصة مع تقدم جيرارد بيكيه في العمر الإصابات المتكررة لصامويل أومتيتي، حيث لا يلعب برشلونة بثنائي دفاعي ثابت لهذه الأسباب.

وتبدو حالة خط الوسط والخط الهجومي مثالية، حيث تحتاج فقط إلى بعض الحسابات البسيطة في حال غادر إيفان راكيتيتش، ولكن عدا ذلك فإن التعاقدات التي قام بها برشلونة مؤخرًا سدت الاحتياجات في هذه المنطقة.

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يذكر أن برشلونة يعاني هذا الموسم من تذبذب الأداء والنتائج، مما يعزز من فرضية أن يكون هذا هو الموسم الأخير للمدرب إرنستو فالفيردي.