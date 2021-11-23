برشلونة يخشى وكيل ديمبيلي.. تجديد الفرنسي عملية معقدة

يواجه الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني أيامًا عصبية مع اقترابنا من يوم 1 يناير 2022، الذي سيكون فيه حرًا للتفاوض مع أي فريق يرغب في خدماته.

عقد ديمبيلي مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2022، ويخشى النادي الكتالوني أن يفقد اللاعب الفرنسي بالمجان في نهاية الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يشعر بالشك حول التأثير الذي يلعبه موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبيلي في عملية التفاوض.

ويعمل برشلونة جاهدًا لمحاولة إقناع ديمبيلي بأن الأفضل له تجديد عقده، لكن مع مرور كل يوم، فإن الشك أصبح واضحًا حول تأثير وكيل أعمال اللاعب على القرار النهائي.

داخل نادي برشلونة، يوجد شعور بأن ديمبيلي يرغب في الاستمرار، لكن وكيله جعله مقتنعًا جزئيًا بأن الأفضل بالنسبة له هو تغيير الأجواء، والوصول كنجم كبير إلى نادٍ آخر.

كما يحاول موسى سيسوكو إقناع ديمبيلي بأن المكافأة التي سيحصل عليها عند الانتقال مجانًا ستكون أفضل مما سيحصل عليه من برشلونة بسبب انخفاض الدخل الذي عانى منه.

هناك محاولات حثيثة حاليًا من جانب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وداني ألفيش لاعب الفريق الجديد في إقناع ديمبيلي بالاستمرار.

لكن مع استمرار تأخير التوقيع من قبل وكيل أعمال ديمبيلي، فإن الشكوك أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

ومع رغبة أندية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات ديمبيلي، فإن وكيله يعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوضع، ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن استمرار الفرنسي في "كامب نو".

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