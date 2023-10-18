برشلونة يخشى رئاسة "عدو ميسي" للجنة الحكام!

النادي الكتالوني يعرف أن القادم أسوأ لو وصل هذا الشخص إلى المنصب

يخشى برشلونة بوضوح احتمالية وصول ماتيو لاهوز الحكم الإسباني المعتزل إلى رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

حسب صحيفة "سبورت" يتفطن برشلونة إلى حقيقة الاعتزال المفاجئ للاهوز، ووجود انتخابات قريبة للجنة، مع تنامي ذكر اسم لاهوز وتلميع صورته من أجل شغل هذا المنصب.

لاهوز الملقب بـ"عدو ميسي" إثر اللقطات السجالية التي حدثت بينهما في مباراة هولندا بكأس العالم 2022، يملك علاقات متوترة للغاية مع برشلونة، سواء في الملعب أو عبر تصريحاته المختلفة في وسائل الإعلام، آخرها ما حدث عقب مباراة غرناطة التي كان بها أكثر من قرار خلافي وكذلك عقب مباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا.

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يعتبر برشلونة ثالث أكثر الفرق تضررًا من لاهوز أثناء فترة تحكيمه التي انتهت الموسم الماضي، على مستوى البطاقات الملونة بحصوله على 111 بطاقة، ولم يحصل طيلة مسيرة لاهوز على بطاقات أكثر سوى كل من فالنسيا وأتلتيك بيلباو.

كما يعد برشلونة ثالث أكثر الفرق تعرضًا لطرد لاعبيها من لاهوز، بواقع 7 بطاقات حمراء، ولا يسبقه سوى فريقي أتلتيك بيلباو وريال بيتيس.

ويمر برشلونة بوقت فارق في علاقته بلجنة الحكام والاتحاد الإسباني لكرة القدم في خضم قضية نيجريرا الشهيرة التي تدخل تحقيقاتها مرحلة متطورة.