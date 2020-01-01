برشلونة يختار التضحية بالمال بدلاً من خسارة شتيجن

الحارس الألماني يشعر بالراحة في كتالونيا

أحرز نادي برشلونة الإسباني، تقدماً كبيراً في مفاوضات التجديد للحارس الألماني تير شتيجن، ولكن المهمة ستكون مكلفة جداً للحفاظ على خدماته.

المحادثات بدأت بين الطرفين منذ بضعة أسابيع، وسط رغبة واضحة من المدرب كيكي سيتين بعدم التخلي عن اللاعب، واعتباره أحد الأعمدة الأساسية لفريقه.

صحيفة "موندو ديبورتيو"، أكدت أن سيتين يريد إغلاق الملف بالكامل في أقرب وقت ممكن، لإدراكه أهمية شتيجن لمشروعه المستقبلي مع النادي.

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اهتمام بايرن ميونخ بالحصول على توقيع شتيجن، كان من أهم العوامل المُقلقة لبرشلونة، لكن تواجد أليكساندر نوبل حارس شالكة المقرر انضمامه للبافاري في يونيو، يقلل كثيراً من حدة المخاوف.

شتيجن نفسه يشعر بالراحة في برشلونة، ولا توجد لديه رغبة قوية في مغادرة المدينة والنادي بالتحديد، نظراً لتأقلمه الكبير على الأجواء هناك، واعتباره التجديد هو الخيار الأول.

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وهو ما يجعل الأمور تسير نحو استمرار صاحب الـ27 سنة مع برشلونة، مع ارتفاع تكلفة هذا الأمر بعرض راتب مغري للحفاظ عليه، رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن شتيجن وقع لبرشلونة في عام 2014 قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، حيث جاء لتعويض فيكتور فالديس الحارس السابق للفريق الكتالوني.