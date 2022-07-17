سخرية سبارتاك لا تنتهي.

من جديد عاد الحساب الرسمي لنادي سبارتاك موسكو عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، للسخرية من أحد أكبر الأندية في أوروبا.

الضحية هذه المرة كان برشلونة الذي نجح في إبرام العديد من الصفقات على غير المتوقع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آخر تلك الصفقات كانت ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل نهائي من بايرن ميونخ، ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب خلال الساعات القادمة.

Us when Barcelona wants to buy Moses using imaginary money with payments structured till 2438: pic.twitter.com/26p6lH5vp4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022

ونشر الحساب الرسمي لسبارتاك مقطع فيديو من المسلسل الشهير "ذا بويز" يظهر فيه الممثل النيوزيلندي أنتوني ستار الذي يقوم بشخصية هوملاندر وهو يشعر بالضيق ويكاد يبكي.

وكتب النادي الروسي على المقطع: "حالنا عندما يطلب منا برشلونة ضم فيكتور موسيس باستخدام أموال خيالية على دفعات حتى عام 2438".

وكان برشلونة قد أجرى أكثر من صفقة خلال الفترة الماضية بنفس الشكل، كانت أشهرهم صفقة ضم اللاعب فيران توريس من مانشستر سيتي في يناير الماضي والتي دفع أول أقساطها قبل أيام.

جدير بالذكر أن الحساب نفسه سخر من كريستيانو رونالدو قبل ساعات مع تأكيد بايرن ميونخ على عدم اهتمامهم بضم النجم البرتغالي.