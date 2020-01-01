برشلونة يحصل على موافقة الليجا والاتحاد الإسباني على ضم بديل ديمبيلي

نادي برشلونة يحصل على الموافقة من رابطة الدوري والاتحاد الإسباني لكرة القدم على تقييد لاعب بديل لعثمان ديمبيلي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن حصول فريق برشلونة على موافقة رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي على ضم لاعب بديل للفرنسي عثمان ديبميلي المصاب حاليًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللجنة الطبية الخاصة بالرابطة قد اطلعت على التقرير الطبي الخاص باللاعب ورأت أنه سيغيب لأكثر من خمسة أشهر.

ومنحت الرابطة برشلونة مدة 15 يومًا من أجل التوقيع مع اللاعب البديل من أي نادي دون احتساب أيام العطلات الرسمية.

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وكان عثمان ديمبيلي قد انتكس في إصابته الأخيرة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي مما أضطره للخضوع لعملية جراحية قبل أيام.

وذكرت تقارير عديدة أن غياب عثمان ديمبيلي سيكون لمدة ستة أشهر مما يقضي على أي أمل في مشاركته مع برشلونة من جديد لهذا الموسم.

وتسمح القواعد في الدوري الإسباني لأي نادي بالتوقيع مع لاعب خارج فترة الانتقالات شريطة أن يكون حرًا دون عقد أو بموافقة مسبقة من ناديه.

جدير بالذكر أن برشلونة يملك قائمة طويلة من البدلاء المحتملين لعثمان ديمبيلي على رأسهم أنخيل رودريجيز لاعب فريق خيتافي.