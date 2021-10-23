برشلونة يحصل على القرض الأكبر في تاريخه .. مليار ونصف يورو تهدد أوروبا!

من أجل حياة أفضل..

وافقت الجمعية العمومية لبرشلونة على مشروع "إسباي برسا" الذي ينطوي على تحصل النادي الكتالوني على قرض بقيمة 1.5 مليار يورو لإعادة بناء البنية التحتية.

وأتت الموافقة على مشروع إسباي برسا بالأغلبية، حيث صوت يوم السبت 405 شخصًا بالقبول، في مقابل 21 صوتًا رافضًا فقط.

رئيس برشلونة جوان لابورتا وقبل التصويت أكد للجمعية العمومية على ضرورة هذا المشروع، بعدما اعتبر أن البنية التحتية للنادي باتت عادية ولا تنافس الأندية الأخرى الضخمة في أوروبا.

في الوقت نفسه، طمأن لابورتا الجماهير على أن هذا القرض الجديد لن يحمل النادي نفقات أكبر، أو حتى يُهدد حقوق ملكية النادي.

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هكذا، يمكن التنبؤ بأن برشلونة سوف يلعب الموسم المقبل غالبًا على ملعب آخر غير كامب نو، باعتبار أن مقر الكتلان هو المستهدف الأكبر لعملية الإصلاح والترميم في الفترة المقبلة.

سعة كامب نو مع مشروع إسباي برسا سوف تزداد مع إصلاح المدرجات، بجانب العمل على تحسين شكل الملعب إجمالًا من خلال بناء سقف مميز كالموجود حاليًا في سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن مشروع إسباي برسا يهدف في المقام الأول إلى تطوير المنشآت من أجل جلب المزيد من الأرباح إلى خزائن برشلونة.