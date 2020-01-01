برشلونة يحسم مستقبل عثمان ديمبيلي

برشلونة يشغله كثيراً مستقبل ديمبيلي

زاد الغموض حول مستقبل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في الفترة الأخيرة رفقة برشلونة الإسباني، خصوصاً بعد تكرار إصاباته.

ديمبيلي كان قد خضع لعملية جراحية في بداية شهر فبراير الماضي، بعدما انتكس في إصابته بالعضلة الخلفية رغم علاجه على مدار أكثر من شهرين ونصف، بعد تعرضه لها في نوفمبر 2019 بمباراة بوروسيا دورتموند ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ٍسبورت" الكاتلونية فأن برشلونة لا ينوي التفريط في الجناح الفرنسي في سوق الانتقالات المقبلة.

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ويأتي السبب بسبب شعور إدارة برشلونة بأنه ليس من المقبول أن يتم بيع لاعب في مرحلة التعافي من إصابة تستلزم 6 أشهر للتعافي.

ويرى المدرب كيكي سيتين وفقاً لما ذكرته الصحيفة أن ديمبيلي لا يزال لديه الكثير من القدرة على تقديم أداء جيد في المستقبل.

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ويؤمن الجهاز الفني للبارسا بأن اللاعب الذي جاء إلى من بوروسيا دورتموند مقابل 105 مليون يورو يمكنه تقديم أداء رائع بشرط القضاء على تلك المشكلة العضلية.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي عام 2022، ومن المفترض ألا يشارك هذا الموسم في حالة استكماله بسبب إصابته وفترة تعافيه الطويلة.