برشلونة يحسم الاتفاق مع نجم كبير والصفقة تقف على قرار تشافي!

توصلت إدارة برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع أليكسس سانشيز على عودته مرة أخرى إلى كامب نو، في إطار صفقة ثلاثية ضخمة يُخطط لها حاليًا.

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت إلى اتفاق ثلاثي بين برشلونة وإنتر وإشبيلية على انتقال لوك دي يونج للنيراتزوري في مقابل ضم سانشيز إلى البلوجرانا.

ووفقًا لآخر تقارير صحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة قد أنهت الاتفاق بالفعل مع سانشيز، غير أن الأزمة الحالية تكمن في المدرب تشافي هيرنانديز.

ما هو قرار تشافي بشأن التعاقد مع سانشيز؟

الصحيفة الكتالونية أشارت إلى أن تشافي يضع التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي كأولويته هذا الشتاء.

ويدرك تشافي جيدًا أنه في حالة التعاقد مع أليكسس سانشيز، وقتها سيكون من المستحيل ضم توريس بسبب الأزمة الاقتصادية الحرجة بالنادي.

في الوقت نفسه، يقدر تشافي كثيرًا قدرات سانشيز وأنه سيقدم الإضافة لبرشلونة، ومع ذلك فإن الأفضل بالنسبة له للفترة المقبلة هو فيران توريس.

هل ينتقل سانشيز إلى برشلونة؟

الحالة التي قد تغير قرار تشافي بشأن عودة الدولي التشيلي إلى برشلونة هي تعرقل مفاوضات ضم فيران توريس لأي سبب ما.

وربما في حال أن نجح برشلونة بالتخلص من فيليبي كوتينيو هذا الشتاء، تتُاح الفرصة لضم سانشيز وتوريس في آن واحد.

الأكيد حاليًا بحسب سبورت أن تشافي لم يبد موافقته على ضم سانشيز للبرسا، والإدارة تتحدث معه لاتخاذ القرار في الساعات القليلة المقبلة.

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