برشلونة يحرض نيمار على باريس سان جيرمان والبرازيلي يرفض الخطة

تقارير صحفية تؤكد أن برشلونة يطالب نيمار بالتمرد على باريس سان جيرمان لتسهيل رحيله للنادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن خطة برشلونة من أجل الظفر بخدمات لاعبه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سوكر لينك" ونقلت عنها صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، حيث أكدا أن الإدارة في برشلونة تحرض البرازيلي على فريقه الحالي.

وذكرت التقارير أن إدارة برشلونة قد طلبت من اللاعب عدم التواجد في الجولة الآسيوية لباريس سان جيرمان من أجل خفض قيمة الصفقة.

نيمار خارج قائمة ودية باريس سان جيرمان مع إنتر

ويرفض نيمار من جانبه اقتراح إدارة برشلونة، حيث يوجد لديه عدة التزامات دعائية يحاول أن يفي بها من خلال تلك الجولة التي تقام في الوقت الحالي.

وكان نيمار قد خرج من قائمة النادي الباريسي لمواجهة إنتر وديًا في بطولة كأس الأبطال، بالرغم من أنه يمر بحالة بدنية جيدة بحسب التقرير الطبي الخاص بباريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية السابقة كانت قد أكدت أن نيمار يسعى للرحيل عن باريس سان جيرمان في أسرع وقت وأن يعود لبرشلونة فريقه السابق.