برشلونة يحاول حماية موهبته الشابة من المغادرة

موهبة لا ماسيا لن تغادر برشلونة

يخطط نادي برشلونة الإسباني لمنح موهبة الفريق الشابة، ريكي بويج، عقدًا جديدًا لمدة عامين مع زيادة الشرط الجزائي.

ريكي شارك للمرة الأولى مع الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

ورغم خوضه لعدة دقائق مع المدرب كيكي سيتين، لكن الأخير أكد أنّه لا توجد موهبة في أكاديمية لا ماسيا قادرة على المشاركة مع الفريق الأول.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ برشلونة سوف يمنح ريكي بويج عقدًا يمتد حتى 2023، إذ ينتهي عقده الحالي في 2021.

وأكدت الصحيفة أنّ خطة الفريق تشمل زيادة الشرط الجزائي في عقده ليصل إلى 100 مليون يورو وهو ما قد يعقد من مسألة رحيله.

ويحاول برشلونة الاستفادة من اللاعب قدر المستطاع وعدم التخلي عنه خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مرة جدد فيها اللاعب الذي يتم عامه الـ21 في أغسطس المقبل عقده مع برشلونة في 2018 حينما ساهم في فوز فريق الشباب بدوري أبطال أوروبا.

وقد يغادر ريكي على سبيل الإعارة في ظل اهتمام عدد من الأندية بضمه أبرزهم توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي.