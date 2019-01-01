برشلونة يجد حلًا لتجنب غياب فاتي عن الكلاسيكو

كيف سيلعب فاتي للمنتخب دون الابتعاد عن برشلونة؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

وجد نادي برشلونة حلًا للحفاظ على أنسو فاتي، لاعب الفريق، وضمان عدم غيابه عن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

النادي الكتالوني قد يخسر خدمات اللاعب بنهاية الشهر المقبل حال انضم لمنتخب إسبانيا تحت 17 عامًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ فاتي قد ينضم إلى منتخب تحت 21 عامًا في فترة التوقف الدولي المقبلة لخوض مباراتين وديتين أمام ألمانيا ومونتينيجرو.

وأوضحت أنّه في حال انضم صاحب الـ 16 عامًا إلى منتخب الشباب فإنه حينها لن يرحل للعب مع فريق تحت 17 عامًا في كأس العالم.

وتقام بطولة مونديال تحت 17 عامًا في الفترة بين 26 أكتوبر و17 نوفمبر في البرازيل وسوف يغيب فاتي نحو 7 مباريات حال شارك معهم.

واختار اللاعب ذو الأصول الغينية الحصول على الجنسية الإسبانية بدلًا من البرتغالية عقب تألقه رفقة النادي الكتالوني.

فاتي، 16 عامًا، شارك في 6 مباريات خلال الموسم الجاري مسجلًا هدفين وصانعًا لآخر.