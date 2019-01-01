برشلونة يجتمع مع وكيل ديمبيلي

اللاعب أثار المشاكل الأيام الماضية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن اجتماعاً دار بين إدارة برشلونة ووكيل لاعب الفريق عثمان ديمبيلي لمناقشة الأزمة بين الطرفين.

ديمبيلي تعرض لإصابة في لقاء أتلتيك بلباو الجمعة ثم تغيب عن تدريبات الفريق والفحوصات، ليتم الكشف عن غيابه لقرابة الشهر.

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وقال راديو "توت كوستا" الكتالوني إن إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، التقى الجمعة مع موسى سيسوكو، وكيل ديمبيلي.

ونقل أبيدال إلى وكيل اللاعب غضب ناديه من تغيب ديمبيلي عن الفحوصات الطبية، وذلك في الاجتماع الذي استغرق قرابة ساعة ونصف.

وبحسب التقرير، فديمبيلي فسر غيابه عن الفحوصات بأنه ظن أن إصابته مجرد شد عضلي، وليس أمراً خطيراً.

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وأوضحت "موندو" أن ديمبيلي تواجد في مدينة رين على مدار يومين حتى عاد إلى برشلونة الإثنين.

ويلعب برشلونة في الجولة الثانية لليجا أمام ريال بيتيس في محاولة لتعويض الخسارة أمام بيلباو.