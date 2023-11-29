برشلونة يتنفس الصعداء.. هكذا أمّن تشافي 70 مليون يورو للموسم القادم!

كتيبة جوان لابورتا وصلت إلى أحد أهم أهداف الموسم..

بتأهله لأول مرة منذ عامين إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، حصد برشلونة مكافأة مادية هامة بالنسبة له في خضم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها.

وأمّن برشلونة الحصول على 70.5 مليون يورو بحد أدنى نظير فوزه على بورتو، وتأهله الرسمي للدور الثاني، إضافة إلى سجل مشاركاته في النسخة الحالية وبعض الامتيازات المتعلقة بوضعيته في الدوري المحلي.

برشلونة دخل الموسم بهدف هام هو تحقيق الألقاب خصوصًا المحلية، والوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة القارية الأهم وهي دوري أبطال أوروبا ذات الجوائز المادية السخية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا ما أدركه تشافي هيرنانديز عقب المباراة حين صرح بوضوح بأن "أحد أهداف الموسم قد تحقق" وهو التأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة كان قد فاز على بورتو في مباراة صعبة بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لحساب دور المجموعات، وذلك بنتيجة 2-1.