برشلونة يتلقى عرضًا خرافيًا من الصين للتخلي عن مالكوم

فريق صيني يرغب في شراء لاعب برشلونة مالكوم بمبلغ يقدر بـ 65 مليون يورو

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن عرضٍ صيني مقدم لنادي برشلونة بقيمة 65 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه مالكوم.

اللاعب البالغ من العُمر 21 عامًا لا يحظى بمكانة أساسية في تشكيلة برشلونة منذ قدومه من فريق بوردو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة قدرت بـ 41 مليون يورو.

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مالكوم الذي كان قريبًا من الانتقال لروما قبل أن يُعدل عن وجهته في اللحظات الأخيرة وينتقل لبرشلونة، لم يلعب هذا الموسم سوى 296 دقيقة في مختلف المسابقات.

اللاعب البرازيلي الذي يسعى للعب لدقائق أكثر قد يغريه الانتقال لأحد أندية الدوري الصيني، خاصة أنه سيتلقى نفس الراتب وربما أعلى من راتبه الحالي مع برشلونة.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية النادي الصيني الذي يرغب في شراء مالكوم، ولكن التوقعات تشير إلى أنه قد يكون فريق جوانزو إيفر جراند الذي يلعب له البرازيلي الآخر باولينيو على سبيل الإعارة من برشلونة.