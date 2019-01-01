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الانتقالات

برشلونة يتخلى عن دي ليخت ويبدأ خطواته لضم مدافع جديد

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تعرف على خطة برشلونة في سوق الانتقالات والتعامل مع مركز قلب الدفاع

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي برشلونة التخلي عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس، مع اقترابه من ضم قلب دفاع تولوز، جان كلير توديبو.

النادي الكتالوني رفض إتمام صفقة دي ليخت بعد المطالب المالية الكثيرة من جانب وكيل أعماله مينو رايولا.

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وقالت شبكة "سكاي سبورت" إنّ برشلونة بات قاب قوسين أو أدني من إتمام التعاقد مع توديبو صاحب الـ 19 عامًا على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل.

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وأوضحت أنّ اللاعب سيتواجد في الفريق الأول ولن يلعب للرديف مما يعني أن البلوجرانا أغلق صفقة التعاقد مع دي ليخت.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نابولي ويوفنتوس في مفاوضات لضم قلب دفاع تولوز، إلا أنّ السكرتير الفني للبلوجرانا، إيريك أبيدال، أنهى الاتفاق مع الفريق الفرنسي.

ومن المتوقع أن يرحل توماس فيرمالين بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده.

برشلونة تعاقد في يناير مع جيسون موريلو من فالنسيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

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